Memorial Jo Cox, la Nazionale Parlamentari batte le giornaliste

p>MEMORIAL JO COX / E' andato alla Nazionale Femminile Parlamentari la quarta edizione delche si è tenuto a Roma: una doppietta dell'Onorevoleè servita a battere la Rappresentativa delle giornaliste (2-1) passate in vantaggio con un colpo di tacco di. Organizzata dal, in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori, quella di martedì 16 luglio è stata una grande serata di calcio e solidarietà con le due rappresentative che si sono affrontate presso gli impianti del CSI Roma in Lungotevere Flaminio 55 per la quarta edizione del Trofeo dedicato alla memoria della parlamentare inglese Jo Cox, barbaramente assassinata per le sue idee politiche. Con la vittoria delle parlamentari azzurre allenate da Katia Serra e Diana Bellucci, adesso l'albo d’oro della manifestazione è in assoluta parità, due vittorie per parte.