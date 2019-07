Bologna, Mihajlovic inizia le terapie: il comunicato

p>BOLOGNA MIHAJLOVIC / Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ilha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di: "Tre giorni dopo il ricovero di Sinisa Mihajlovic presso il reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, si è concluso il percorso di tipizzazione della malattia: si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Mihajlovic ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico. Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico è in contatto quotidiano diretto con i suoi collaboratori a Castelrotto". Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo