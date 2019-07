Cagliari, sale la fiducia per Nandez

CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS ROG - Il Cagliari lavora al doppio colpo a centrocampo. Non solo Marko Rog dal Napoli, del quale vi abbiamo parlato ieri, ma anche Nahitan Nandez.

Dopo il primo incontro dei giorni scorsi, nel quale non è stato raggiunto l'accordo , in queste ore a Madrid si starebbe svolgendo un nuovo summit: lo riporta 'Sky'. Il club diavrebbe aumentato l'offerta, la precedente era di 15 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste del club argentino (20 milioni di euro). Le prossime ore potrebbe essere decisive, ma si respira ottimismo per la felice conclusione della trattativa.