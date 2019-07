JUVENTUS INTER TG / Primo Appuntamento quotidiano con il telegiornale di Calciomercato.it: la nostra redazione fa il punto sulle principali trattative di giornata.

protagonista: dopo, si punta sue per convincere ilpotrebbero anche essere inserite delle contropartite nell'affare. Continua il braccio di ferro trae Real Madrid permentre l'Inter valuta le alternative per Lukaku: c'è anche Cavani. Fronte, aumentano le chance di conferma per Castillejo: lo spagnolo sembra destinato a restare in rossonero.

GUARDA IL VIDEO