CALCIOMERCATO GENOA FERNANDO / Dopo l'esperienza con la maglia della Sampdoria nella stagione 2015-2016, Fernando, centrocampista brasiliano classe 1992 in forza allo Spartak Mosca, potrebbe tornare in Serie A.

Secondo infatti quanto riportato da 'La Repubblica', c'è da registrare un blitz del Genoa a Mosca: a muoversi per Fernando in prima persona è stato il presidente Preziosi assieme all'ad Zarbano proprio per trattare con lo Spartak Mosca.