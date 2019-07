LAZIO VISITE MEDICHE RADU / Stefan Radu reintegrato nel gruppo della Lazio.

La notizia anticipata da Calciomercato.it ha trovato conferma ufficiale stamane, quando il calciatore si è presentato in Paideia per le visite mediche prima di partire per il ritiro di Auronzo agli ordini di Simone. La sua presenza col resto dei compagni è prevista questo pomeriggio, come raccolto dagli inviati di CM.IT. Classe 1986,è quindi pronto a vivere il suo dodicesimo ritiro con la maglia dei biancocelesti.

