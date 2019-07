BOLOGNA MIHAJLOVIC SAPUTO / Tutto il Bologna dà forza a Sinisa Mihajlovic, che oggi in conferenza stampa ha annunciato la sua lotta contro la leucemia. Il presidente Saputo, confermandolo sulla panchina rossoblu, ha esternato alcune parole sul sito del club: "Conosco bene Sinisa Mihajlovic e so che è un uomo che non si arrende di fronte a nulla.

Certo, la notizia della sua malattia ci ha scossi e in questo momento voglio esprimere soprattutto la vicinanza mia a della mia famiglia a Sinisa e ai suoi cari. Come ha detto Walter Sabatini in conferenza stampa, Mihajlovic è e resterà l’allenatore del Bologna. Ma le questioni professionali oggi passano in secondo piano: Sinisa ha una battaglia da vincere e può stare certo che troverà in me, nel Bologna Fc e in tutta questa città che lo ama degli alleati pronti a combattere insieme lui. Altre parole in questo momento non servono. Forza Sinisa!".