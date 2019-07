CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI / Non è più un mistero da tempo, Mauro Icardi è la priorità della Juventus per quanto riguarda l'attacco. I bianconeri non hanno però fretta, anzi hanno un piano ben preciso per strapparlo all'Inter - che lo ha messo ufficialmente in vendita - a condizioni estremamente vantaggiose.

Juventus, Icardi in prestito a fine mercato: Marotta costretto al sì

Secondo 'La Repubblica', infatti, il dspartirà all'assalto verso la fine di questoestivo mettendo sul piatto una proposta di prestito, ovviamente con annesso diritto/obbligo di riscatto.

Tale formula verrebbe ora naturalmente respinta dai nerazzurri - che sperano sempre in una apertura al Napoli o a soluzioni estere (vedi l'Atletico Madrid) da parte del centravanti di Rosario - mentre a fine agosto Marotta e company potrebbero essere costretti ad accettarla pur di levarsi quello che per loro rappresenta un 'peso' enorme.