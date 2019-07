CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX / Juventus e Ajax hanno l'intesa per il trasferimento in bianconero di de Ligt e dai Lancieri arriva l'indizio forse decisivo per la chiusura dell'affare. Il 'Telegraaf', quotidiano olandese, che il difensore non prenderà parte al ritiro in Austria della squadra biancorossa.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Una decisione che pare fosse stata presa già nella giornata di mercoledì e ora formalizzata, per non correre rischi che potessero compromettere la riuscita dell'affare. A questo punto, la Juventus attende solo di poter ufficializzare il nuovo colpo in difesa. Confermate le cifre per il passaggio di de Ligt alla Juventus