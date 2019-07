ATALANTA PERCASSI SAN SIRO / Ieri è arrivata la decisione definitiva. L'Atalantagiocherà a San Siro le gare interne di Champions League. I nerazzurri prenderanno quindi in prestito la casa di Inter e Milan e oggi il presidente atalantino Percassi non ha perso occasione per ringraziare per la disponibilità con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio le società calcistiche di Milano F.C. Internazionale e A.C. Sassuolo ed alla sua Proprietà oltre che alla città di Reggio Emilia: nelle ultime due stagioni ci hanno affiancato con amicizia garantendoci la possibilità di giocare l'Europa League al Mapei Stadium facendoci veramente sentire sempre come a casa nostra".

