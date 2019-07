CALCIOMERCATO ENTELLA POPOVICI PINTO / Doppio colpo in prospettiva della Virtus Entella. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club ligure tornato in Serie B ha messo le mani su Demian Popovici e Alessio Pinto.

Sono entrambi difensori centrali, il primo è un classe 2002 di origine romena che l'anno scorso ha militato nella Berretti delvenendo poi aggregato alla prima squadra. Parliamo di un talento puro, un colosso di 190cm di cui sentiremo tanto parlare in futuro. Adesso verrà aggregato alla Primavera. Il secondo è un classe 2003 proveniente dall'. L'Entella lo inserirà nell'under 17.