INTER LUKAKU / Mentre sta per definire l'affare Nicolò Barella, l'Inter continua a premere sull'acceleratore e spera di poter piazzare addirittura un doppio colpo entro il fine settimana per presentarsi alla tournée asiatica con una rosa già molto vicina a quella che mister Antonio Conte avrà a disposizione in stagione. Dal tardo pomeriggio di ieri, infatti, il Ds Piero Ausilio ha lasciato il ritiro di Lugano dopo un vertice andato in scena a pranzo ed è partito per Londra dove oggi, sempre a pranzo, è previsto il primo faccia a faccia col Manchester United.

La portata principale porta chiaramente il nome di Romelu Lukaku, l'attaccante belga designato come sostituito perfetto di Mauro Icardi.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Col belga l'accordo c'è già, con il club bisogna lavorare. Lo United chiede circa 75 milioni di euro e punta ad incassare tutto e subito, la dirigenza interista grazie alla nuova formula per l'acquisto di Barella (prestito con riscatto) ha più margine di manovra ma vorrebbe comunque dilazionare il pagamento in due o tre tranche, con un esborso importante all'inizio e poi due 'rate' fino ad arrivare a quota 70 milioni di euro. Filtra ottimismo dagli ambienti nerazzurri e nonostante le resistenze dei 'Red Devil', anche in Inghilterra il britannico 'The Sun' parla di un Lukaku che è "un passo più vicino all'Inter". Lui la sua mossa l'ha fatto, chiarendo le proprie intenzioni al club dopo aver raggiunto un accordo con i nerazzurri. Ora la palla passa all'Inter che oggi vuole spingere in maniera importante.