CALCIOMERCATO FANTACALCIO ZANIOLO HIGUAIN VERDI / Il calciomercato è pronto a rilanciare diversi calciatori che in passato hanno fatto la fortuna al Fantacalcio. Uno dei noi più chiacchierati in questi giorni è quello di Gonzalo Higuain, che potrebbe trasferirsi alla Roma in cambio di Zaniolo. Un cambio di maglia che porterebbe a puntare con forza, come in passato, sull'argentino. Per il centrocampista italiano sarebbe, invece, un po' più complicato trovare bonus.

Sempre dalla Juventus è pronto a tornare uomo fantacalcio, dopo una stagione in panchina, Perin. L'ex Genoa se lo ricordano in molti con i super voti.

E chi si è dimenticato di? Il fantasista scuola Milan ha dato spettacolo al Bologna, dopo un anno al Napoli potrebbe sbarcare a Torino o a Genova (sponda Sampdoria) per regalare tanti bonus.

Nella nuova stagione si può tornare a puntare con decisione anche su Spinazzola, che sarà titolare alla Roma così come su Diawara. Quest'ultimo però non proprio uomo bonus. Zapata e Murillo a Genova promettono di regalare 'emozioni'. Il cambio di maglia gioverà, infine, anche a Berisha, che torna titolare alla SPAL.