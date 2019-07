CALCIOMERCATO TORINO LAXALT / Il Torino di Walter Mazzarri è alla ricerca sul mercato di un esterno da integrare nella rosa granata.

Come riportato da 'Sportmediaset', il primo nome sulla lista del direttore sportivoè quello dima la trattativa con ilnon è semplice. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nelle ultime ore è risalito con decisione la candidatura di DiegoLaxalt, in uscita dal Milan: l'esterno uruguaiano però piace a diversi club e il Torino è chiamato così a muoversi già con una certa importanza per portarsi avanti nella trattativa per l'ex Genoa.