Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', ci sarebbe da registrare una frenata nella trattataiva tra ile ilper Marko: la dirigenza partenopea vuole per il centrocampista croato, reduce dai sei mesi in prestito al, circa 25 milioni di euro.

Una cifra considerata troppo alta per il 'Grifone' che sarebbe così pronto a spostare le proprie attenzioni su altri profili. In particolare alla dirigenza rossoblu piace Francesco Cassata, mezz'ala del Sassuolo: nell'affare potrebbe essere coinvolto Alessandro Russo, portiere della Primavera.