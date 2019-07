CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI / Manuel Lazzari è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Nelle tarda serata di ieri si è registrato un piccolo stop nell'affare Lazzari-Lazio: intoppo che sarebbe stato causato da alcune divergenze tra i due club in merito alle modalità di pagamento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'Calciomercato.it', la trattativa non rischia di saltare: la Spal ha accettato la formula di pagamento proposta dalla Lazio di Lotito e così i due club sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli della trattativa. Lazzari è atteso martedì a Roma per sostenere le visite mediche, successivamente firmerà il qunquiennale che lo legherà ai colori biancocelesti fino fino al 2024.