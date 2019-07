CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU / Juventus ha tentato un approccio per Romelu Lukaku: secondo quanto riferisce 'Sky Sport', i bianconeri avrebbero avuto dei contatti per l'attaccante del Manchester United, da tempo obiettivo primario dell'Inter.

Un approccio che potrebbe avere un duplice significato: il tentativo dipotrebbe essere una manovra di disturbo per far lievitare il prezzo oppure un vero affondo per togliere il principale obiettivo all'Inter e lasciare i nerazzurri con il 'cerino in mano' per il problema Icardi che a quel pupnto sarebbe 'mollato' dalla Juve.

Marotta è da tempo a caccia del belga, con il quale ha già trovato l'accordo: manca però l'intesa con i 'Red Devils' che non si smuovono dalla richiesta di cessione a titolo definitivo per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. In questi giorni in cui la trattativa tra club è rimasta in stand-by si sarebbe registrato il tentativo bianconero: manovra di disturbo o assalto reale?