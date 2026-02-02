Atalanta
“Spalletti saluta la Juve a fine anno”: l’annuncio bomba scuote tutti

Foto dell'autore

Colpo di scena in casa Juventus in questo ultimissimo giorno di calciomercato: arriva l’annuncio su Luciano Spalletti. 

La Juve vince anche a Parma e si avvicina ulteriormente al secondo posto in attesa delle gare che vedranno impegnate la Roma stasera e il Milan domani. I bianconeri si impongono col punteggio di 4-1 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine: gran parte del merito è da attribuire sicuramente a Luciano Spalletti, che ha ribaltano completamente in bianconeri in pochissimi mesi di lavoro. La Juve oggi ha una identità precisa, gioca bene a calcio e va in gol con una certa facilità: nessuno si aspettava un passo in avanti tanto importante in così poco tempo.

Spalletti durante una partita della Juve
Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma ora arriva un annuncio che fa tremare il popolo di fede bianconera. A farlo è il noto giornalista e opinionista Graziano Campi attraverso il proprio profilo X:

La Juve crede fortemente nelle idee e nel lavoro dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ed è decisa ad andare avanti con Spalletti, ma ora c’è qualcuno in casa bianconera che inizia a temere il peggio. Come andrà a finire?

