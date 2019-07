ROMA CAPELLO ZANIOLO / L'esplosione improvvisa di Nicolò Zaniolo ha sorpreso un po' tutti, finendo per creare poi un'attesa che per un ragazzo di 20 anni può essere eccessiva e pesante da sopportare.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Così, dopo l'esaltazione dei primi passi nella, cominciano ad arrivare anche le critiche per il suo atteggiamento nel finale di stagione e in particolare con l'Under 21. Lo sottolinea, in un'intervista al 'Corriere dello Sport', il tecnico Fabio Capello: "Ha grandi potenzialità, ma si è già messo sul piedistallo... - esordisce Capello -. Sì, pensa a quando è entrato negli ultimi dieci minuti di Italia-Polonia: non con lo spirito giusto, con la voglia di battersi, sembrava offeso. Beh, sappia che la maglia azzurra pretende uno spirito diverso".