CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS / Dopo Theo Hernandez, anche Dani Ceballos. In casa Milan è iniziata una settimana importante per i colpi dal Real Madrid. Oltre al terzino, prossimo alla firma, i rossoneri sono molto interessati al centrocampista offensivo 22enne, tra i migliori nella Spagna Under 21 che ieri ha trionfato all'Europeo di categoria.

Le difficoltà per il colpaccio, però, sono molteplici: clicca qui per restare aggiornato.

Come anticipato da Calciomercato.it, la volontà di Ceballos è quella di restare al Real Madrid, motivo per il quale ha aperto soltanto a una cessione a titolo temporaneo. Da battere, inoltre, c'è la folta concorrenza della Premier League, che vede Arsenal e Tottenham molto interessate. I rossoneri, dal canto loro, sarebbero pronti a investire 40-45 milioni ma, nei contatti che riprenderanno in questi giorni potrebbero indirizzare l'affare sui binari di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Real, che sul mercato ha già speso 303 milioni, cerca garanzie e, riporta la 'Gazzetta dello Sport' potrebbe rilanciare chiedendo l'obbligo anziché il diritto di riscatto.