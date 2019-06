ROMA BONIEK PEROTTI / Dopo aver chiuso l'affare Spinazzola-Pellegrini con la Juventus e sistemato il capitolo plusvalenze anche con la cessione al Napoli di Manolas, la Roma può ora pensare a rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca.

Da, passando per, tanti i nomi che circolano attorno la società giallorossa ma c'è chi non crede nella possibilità di costruire una squadra competitiva. Il presidente della Federcalcio polacca ed ex giallorosso Boniek parlando a 'Radio Radio' ha mostrato tutto il suo pessimismo: "Roma scommessa o certezza? Poco fa ho vinto una scommessa da venti euro, sulla Roma però non scommetterei una lira". Frasi che hanno scatenato la risposta di Diegoche in una storia su Instagram ha postato le parole di Boniek con il commento: "Si parla troppo qua..."