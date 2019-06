Napoli, ESCLUSIVO: è l’ora di James Rodriguez, si lavora per chiudere

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Per il Napoli è giunta l’ora di chiudere l’operazione Jamez Rodriguez.

I tasselli di un puzzle che su Calciomercato.it avevamo delineato lo scorso 2 giugno sono tutti al loro posto e formano un quadro che, a meno di imprevisti, mostrerà 'el Bandido' con la nuova maglia azzurra ufficializzata ieri.

L’impasse degli ultimi giorni era dovuta a vari fattori: Jorge Mendes stava definendo la storica operazione Joao Felix-Atletico, il Napoli attendeva la conversione in legge del Decreto Crescita (impossibile non considerare uno sconto fiscale così importante) e il calciatore era impegnato in Coppa America.

Da oggi, quindi, il club azzurro può dare l’accelerata decisiva stoppando sul nascere la concorrenza dell’Atletico, che rischia di far cadere in tentazione il colombiano ma che, al momento, si è limitata a dei sondaggi. Il suo sì ad Ancelotti risale ad oltre un mese fa e dal suo entourage filtra ulteriore ottimismo per la chiusura imminente dell’affare.

James sa che Napoli lo attende con trepidazione: la voglia di tornare ad essere protagonista assoluto e di lavorare col suo mentore ‘Carletto’ può avere la meglio anche sul suo splendido rapporto con la città di Madrid, nella quale ha acquistato casa. Mendes ha già raggiunto un accordo con De Laurentiis (stipendio da circa 6.5 milioni netti), e ora deve definire quello con Florentino: i blancos puntano ad incassare circa 45 milioni di euro e l’unica soluzione possibile pare un prestito oneroso da circa 10 milioni con obbligo di riscatto intorno ai 30. Il ‘sacrificio’ di cui parlò il patron azzurro è pronto: la trattativa sta per entrare nella sua fase finale.