Fiorentina, UFFICIALE: sfuma Babel

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>FIORENTINA BABEL / Fallito l'obiettivo di trascinare ilalla salvezza in Premier League, Ryannei giorni scorsi ha lasciato i 'Cottagers' accendendo l'interesse di molti club europei, tra cui anche la. Nella giornata di oggi, però, è stato ufficializzato il ritorno dell'olandese ex Liverpool in Turchia, dove dopo aver vestito la maglia del Besiktas la prossima stagione sarà protagonista con i rivali del