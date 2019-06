Parma, De Rossi-Balotelli: Faggiano esce allo scoperto

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>PARMA DE ROSSI BALOTELLI / È unambizioso quello del Ds Diegoche pensa a grandi nomi d'esperienza e fa il punto sul mercato degli emiliani in un'intervista concessa a 'Radio Kiss Kiss': "Se abbiamo pensato a? Sì, dopo quel Roma-Parma, ma è un calciatore che non possiamo permetterci.? Lo vorrebbero tutte le squadre. Parliamo con tanti attaccanti, ma non è facile. È ovvio che se arriva lui non potrebbe arrivare".