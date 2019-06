MILAN TAS LOSANNA EUROPA LEAGUE / Niente Europa League per il Milan. Il TAS di Losanna ha escluso il club rossonero dalla prossima edizione della seconda competizione europea. La sanzione è relativa ai due trienni monitorati (2015-2016-2017 e 2016-2017-2018).

Come svelato all'interno del comunicato ufficiale è stato trovato un accordo tra le parti in merito all'esclusione della società milanese: "La Corte Arbitrale per lo Sport (CAS) ha definito un 'Consent Award' relativo all'accordo raggiunto tra AC Milan S.p.A e UEFA in merito alle violazioni dei Regolamenti UEFA sul Fair Play finanziario da parte del club italiano".

Una posizione condivisa tra le parti dunque che porterà direttamente la Roma ai gironi di Europa League e il Torino ai preliminari in programma a fine luglio.