CALCIOMERCATO MILAN PRAET / Lo abbiamo scritto quattro giorni fa e lo ribadiamo stasera: Marco Giampaolo vuole a tutti i costi Dennis Praet. Il centrocampista belga è stato un suo 'fedelissimo' alla Sampdoria, un elemento chiave per il suo gioco e proprio per questo il tecnico spinge per averlo al Milan. Prima di partire all'assalto, il club rossonero è in attesa della decisione Uefa in merito alla partecipazione oppure esclusione dalla prossima Europa League.

Comunque la volontà di Praet, nel mirino pure dell', di ricongiungersi col suo di fatto 'mentore' può risultare determinante. Ma non è tutto...

Secondo infatti le ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nel momento del rinnovo contrattuale (firmato ad autunno scorso e che ha eliminato la clausola da 26 milioni) fino al giugno 2021, il club blucerchiato ha 'promesso' al 25enne di Leuven che lo avrebbe lasciato partire senza troppe difficoltà nel mercato estivo che aprirà ufficialmente i battenti fra cinque giorni. Tradotto: di non chiedere la luna, cifre spropositate per il suo cartellino. Questa sorta di gentlement agreement, se rispettato, agevolerebbe senz'altro il Milan in sede di trattativa permettendo a Praet di compiere finalmente il meritato salto in una big dopo tre anni importanti in maglia blucerchiata.