JUVENTUS ULTIME RAFIA / Top player ma non solo sotto la lente d'ingrandimento della Juventus. Il club bianconero conserva sempre un occhio di riguardo per i prospetti più promettenti del calcio italiano e internazionale, con gli scout della Continassa che negli ultimi tempi hanno rivolto le loro attenzioni anche su Hamza Rafia.

Per le ultime news di calciomercato Clicca Qui! Il baby fantasista francese di origini tunisine si svincolerà il 30 giugno dal Lione, con la Juve pronta ad approfittare dell'occasione e metterlo a disposizione del nuovo allenatore dell'Under 23. Rafia è un profilo che piace alla dirigenza bianconera anche se, come raccolto da Calciomercato.it , la 'Vecchia Signora' dovrà fare ulteriori valutazioni prima di muoversi concretamente per portarlo a Torino. Il classe '99 nell'ultima stagione si è messo particolarmente in mostra in Youth League con la maglia del Lione, collezionando 3 reti e 4 assist in 8 presenze.