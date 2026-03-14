Luciano Spalletti sta iniziando a lavorare con la società sul calciomercato per cercare di rinforzare la rosa della Juventus in vista della prossima stagione.

L’allenatore bianconero avrebbe le idee chiare su quelli che sono i calciatori da portare in bianconero per migliorare la rosa e renderla sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Uno dei rinforzi potrebbe arrivare da una rivale della Serie A con l’ex CT della nazionale che vorrebbe un suo pupillo in bianconero.

Calciomercato Juventus, Spalletti ha chiesto un colpo dal Napoli

Stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus l’acquisto di Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 che a novembre compirà 32 anni.

Il calciatore slovacco ha il contratto in scadenza con il Napoli nel giugno del 2027 e starebbe trattando il prolungamento con i campioni d’Italia in carica. Se non dovesse giungere l’accordo prima dell’estate, gli azzurri potrebbero valutare la cessione per monetizzare dalla sua partenza.

Un affare non semplice considerato anche il fatto che il centrocampista è fortemente legato al Napoli e che gli azzurri preferirebbero non andare a rinforzare una diretta concorrente in caso di cessione del centrocampista.