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La Juve a Udine non può sbagliare: rebus attacco per Spalletti, novità Milik

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Tappa fondamentale per la Juventus questa sera contro l’Udinese per la corsa Champions: le probabili formazioni del match del ‘Bluenergy Stadium’

La Juventus a caccia dei tre punti su campo dell’Udinese per continuare la ricorsa al quarto posto. La squadra di Luciano Spalletti sarà di scena questa sera al ‘Bluenergy Stadium’ per l’anticipo della 29° giornata del campionato di Serie A, con l’opportunità di sorpassare momentaneamente in classifica Como e Roma che saranno impegnate domani nello scontro diretto.

Le scelte di Spalletti per Udinese-Juventus
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti rimanda il rientro di Vlahovic, che in settimana si era allenato con il resto del gruppo alla Continassa. La Juve non vuole affrettare i tempi e il bomber serbo punta a tornare a disposizione per la sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

Torna invece nella lista dei convocati Arkadiusz Milik, con il polacco che spera di mettersi definitivamente alle spalle il lungo calvario dopo l’infortunio al ginocchio di due anni fa. L’ex Napoli in questa stagione era stato disponibile solo contro la Roma a dicembre, prima di fermarsi nuovamente per un problema muscolare.

Juventus, l’undici anti-Udinese: ballottaggio David-Boga in attacco

La Juve è partita direttamente questa mattina per il Friuli con un volo charter e oltre a Vlahovic è rimasto a Torino anche Holm, quest’ultimo ancora ai box per infortunio e che tornerà a disposizione di Spalletti ad aprile dopo l’ultima sosta per le nazionali.

David può lasciare la Juventus
Jonathan David, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Per il resto gruppo al completo per l’allenatore di Certaldo, che ha un solo dubbio di formazione da sciogliere dopo la riunione tecnica del pomeriggio. Boga insidia David per una maglia da titolare: in caso di sorpasso dell’ivoriano, sarebbe Yildiz ad agire da falso nueve come successo nel secondo tempo della sfida col Pisa. 

Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Per il resto tutto confermato nella Juventus, con Perin preferito ancora una volta a Di Gregorio e il ritorno dal 1’ di Kelly al fianco dei Bremer nel pacchetto difensivo. L’Udinese si affiderà invece al classico 3-5-2: fari puntati su Zaniolo (a segno nella gara d’andata) che supporterà Davis in attacco. 

Zaniolo dopo il gol alla Juve
Zaniolo guida l’Udinese contro la Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

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