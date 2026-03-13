Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per Milik

Foto dell'autore

Il centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la rifinitura della vigilia

Slitta il rientro di Dusan Vlahovic, che non verrà convocato da Spalletti in vista dell’anticipo di campionato della Juventus sul campo dell’Udinese.

Juventus, slitta il rientro di Vlahovic
Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Il centravanti serbo non partirà per la trasferta di domani sera in Friuli e punta a tornare disponibile per la successiva sfida casalinga contro il Sassuolo. Il numero nove si è allenato solo parzialmente in gruppo nella rifinitura odierna alla Continassa, dopo aver lavorato interamente con la squadra nei giorni scorsi. Vige massima cautela sul recupero di Vlahovic, considerando il lunghissimo stop (oltre tre mesi e mezzo) dopo il grave infortunio agli adduttori della coscia sinistra rimediato a fine novembre.

Lo staff medico bianconero – di concerto con Spalletti – non vuole affrettare il rientro e procedere nei tempi stabiliti, considerando che il giocatore ha anche bruciato le tempistiche nel ritornare ad allenarsi nuovamente con i compagni.

Juventus, niente Udinese per Vlahovic: le ultime sul recupero del serbo e di Milik

Spera nella convocazione invece Arkadiusz Milik, regolarmente con il gruppo questa mattina. Nella prossime ore Spalletti deciderà se inserirlo nella lista anti-Udinese per la gara del ‘Bluenergy Stadium’.

Oltre a Vlahovic, l’altro assente certo in casa Juventus sarà l’infortunato Holm. Spalletti è orientato a confermare quasi in toto l’undici che ha travolto il Pisa, con il ritorno dal 1′ di Kelly in difesa al posto di Gatti. Perin è in vantaggio tra i pali su Di Gregorio, mentre davanti dovrebbe esserci una nuova chance per Jonathan David: il canadese è favorito per una maglia da titolare su Boga, con quest’ultimo arma da utilizzare a gara in corso. 

La squadra bianconera, come successo in altre circostanze sotto la gestione Spalletti, partirà direttamente domani mattina alla volta di Udine con un volo charter.

/7
1969

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU