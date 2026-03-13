Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per Milik

Il centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la rifinitura della vigilia

Slitta il rientro di Dusan Vlahovic, che non verrà convocato da Spalletti in vista dell’anticipo di campionato della Juventus sul campo dell’Udinese.

Il centravanti serbo non partirà per la trasferta di domani sera in Friuli e punta a tornare disponibile per la successiva sfida casalinga contro il Sassuolo. Il numero nove si è allenato solo parzialmente in gruppo nella rifinitura odierna alla Continassa, dopo aver lavorato interamente con la squadra nei giorni scorsi. Vige massima cautela sul recupero di Vlahovic, considerando il lunghissimo stop (oltre tre mesi e mezzo) dopo il grave infortunio agli adduttori della coscia sinistra rimediato a fine novembre.

Lo staff medico bianconero – di concerto con Spalletti – non vuole affrettare il rientro e procedere nei tempi stabiliti, considerando che il giocatore ha anche bruciato le tempistiche nel ritornare ad allenarsi nuovamente con i compagni.

Juventus, niente Udinese per Vlahovic: le ultime sul recupero del serbo e di Milik

Spera nella convocazione invece Arkadiusz Milik, regolarmente con il gruppo questa mattina. Nella prossime ore Spalletti deciderà se inserirlo nella lista anti-Udinese per la gara del ‘Bluenergy Stadium’.

Oltre a Vlahovic, l’altro assente certo in casa Juventus sarà l’infortunato Holm. Spalletti è orientato a confermare quasi in toto l’undici che ha travolto il Pisa, con il ritorno dal 1′ di Kelly in difesa al posto di Gatti. Perin è in vantaggio tra i pali su Di Gregorio, mentre davanti dovrebbe esserci una nuova chance per Jonathan David: il canadese è favorito per una maglia da titolare su Boga, con quest’ultimo arma da utilizzare a gara in corso.

La squadra bianconera, come successo in altre circostanze sotto la gestione Spalletti, partirà direttamente domani mattina alla volta di Udine con un volo charter.