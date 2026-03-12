Atalanta
Vlahovic più Milik: attacco al completo per Spalletti. David rischia grosso

Foto dell'autore

La Juventus recupera i due attaccanti: anche il polacco potrebbe tornare tra i convocati per la gara contro l’Udinese

Continua la preparazione della Juventus a due giorni dalla trasferta sul campo dell’Udinese, altra tappa fondamentale nella rincorsa per un posto in Champions League. 

Juventus, Vlahovic torna a disposizione
Dusan Vlahovic torna in campo (Ansa) – Calciomercato.it

Domenica è in programma anche Como-Roma, con i bianconeri che potrebbero approfittare quindi dello scontro diretto tra le due formazioni che la precedono in chiave quarto posto. Luciano Spalletti – sempre più in odore di rinnovo – tiene alta la concentrazione alla Continassa e sorride per il rientro a tempo pieno in gruppo di Dusan Vlahovic.

Anche oggi il centravanti serbo si è allenato regolarmente con la squadra per tutta la durata della seduta, dando ulteriori segnali di ottimismo in vista della convocazione per il match di Udine.

Juventus, c’è anche Milik con Vlahovic: come cambia l’attacco di Spalletti

Vlahovic con queste premesse quasi certamente sarà riaggregato alla truppa di Spalletti, tornando disponibile a 106 giorni di distanza dal grave infortunio all’adduttore della coscia sinistra.

Il numero 9 partirà dalla panchina e potrebbe essere utilizzato a gara in corso dall’ex Ct della Nazionale. In terra friulana dopo un lunghissimo calvario potrebbe rivedersi inoltre anche Arkadiusz Milik, regolarmente con i compagni negli ultimi giorni alla Continassa. Restando in tema attacco, a rischiare il posto nell’undici titolare è Jonathan David: il canadese ha deluso nelle ultime uscite, con Spalletti che valuta l’opzione Yildiz come falso nueve e l’inserimento di Boga sulla trequarti. 

Intanto l’allenatore bianconero non parlerà domani alla vigilia in conferenza: continua l’alternanza con i giocatori e dopo Kalulu e capitan Locatelli sarà Francisco Conceicao a rispondere alle domande dei giornalisti nella sala stampa dell’Allianz Stadium.

