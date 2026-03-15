Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Si complica il riscatto di Holm da parte della Juventus, ritorno a Bologna in vista | CM

Foto dell'autore

Acquistato dalla Juventus durante gli ultimi giorni di calciomercato invernale, Emil Holm potrebbe non essere riscattato dalla società bianconera, andando così a fare ritorno a Bologna.

Emil Holm
Futuro in bilico per Holm alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’accordo tra i club prevede un diritto di riscatto del cartellino del calciatore intorno ai 15 milioni di euro, una somma che la Juventus, al momento, non appare certa di voler investire per lo svedese.

Esterno classe 2000, Holm ha un contratto in essere con il Bologna fino al giugno del 2028. Arrivato a Torino, il giocatore ha subito un infortunio dopo poco tempo che lo sta lasciando ancora fuori dai campi di gioco, tanto che non è stato convocato per la partita di Udine. Uno dei problemi dell’esterno in queste ultime stagioni è stato rappresentato proprio dalla condizione fisica non sempre ottimale.

La Juventus, in vista della prossima stagione, è pronta a mettere in atto una rivoluzione per quello che riguarda il proprio organico con il club che sta cercando i profili giusti da regalare a Luciano Spalletti. Investire 15 milioni di euro su un calciatore che non sarebbe titolare in bianconero potrebbe essere una scelta molto complicata da prendere per la dirigenza, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.

/7
2157

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU