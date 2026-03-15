Acquistato dalla Juventus durante gli ultimi giorni di calciomercato invernale, Emil Holm potrebbe non essere riscattato dalla società bianconera, andando così a fare ritorno a Bologna.

L’accordo tra i club prevede un diritto di riscatto del cartellino del calciatore intorno ai 15 milioni di euro, una somma che la Juventus, al momento, non appare certa di voler investire per lo svedese.

Esterno classe 2000, Holm ha un contratto in essere con il Bologna fino al giugno del 2028. Arrivato a Torino, il giocatore ha subito un infortunio dopo poco tempo che lo sta lasciando ancora fuori dai campi di gioco, tanto che non è stato convocato per la partita di Udine. Uno dei problemi dell’esterno in queste ultime stagioni è stato rappresentato proprio dalla condizione fisica non sempre ottimale.

La Juventus, in vista della prossima stagione, è pronta a mettere in atto una rivoluzione per quello che riguarda il proprio organico con il club che sta cercando i profili giusti da regalare a Luciano Spalletti. Investire 15 milioni di euro su un calciatore che non sarebbe titolare in bianconero potrebbe essere una scelta molto complicata da prendere per la dirigenza, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.