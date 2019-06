ITALIA UNDER 21 ORSOLINI BELGIO/ Una sconfitta doppiamente amara quella per l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio che, oltre ad ottenere zero punti nel match del Dall'Ara con la Polonia, ha subito anche l'infortunio di Riccardo Orsolini.

Il giocatore di proprietà del Bologna avrebbe riscontrato una sublussazione alla spalla sinistra. Per le ultime notizie sulle Nazionali---> clicca qui!

Un infortunio che costa davvero carissimo all'ex attaccante dell'Ascoli, che sarà costretto a rinunciare alla cruciale sfida con il Belgio, decisiva per gli azzurrini di Di Biagio.