Calciomercato Milan, Veretout vicinissimo: ecco il costo

MILAN VERETOUT / Il Milan è sempre più vicino a vincere la battaglia per Jordan Veretout. Nonostante l'interessamento di Napoli e Roma, le ultime visite del suo agente nella sede rossonera hanno portato ad un sorpasso deciso sulle altre pretendenti.

Secondo 'Il Giornale', infatti, è veramente questione di tempo per la definitiva fumata bianca e con un'offerta da 23 milioni di euro il calciatore della Fiorentina sarebbe ormai vicinissimo al club rossonero. In attesa delle ufficialità di(previste per oggi), la dirigenza milanista ha già chiuso a centrocampo per Rade, che ieri ha sostenuto le visite mediche, e in attacco ha fatto passi in avanti peril croato dell'Hoffenheim