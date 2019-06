Roma, pre-sorteggio Europa League: ecco l'avversaria

ROMA EUROPA LEAGUE / In attesa di capire cosa succederà al Milan che può restare fuori, questa mattina a Nyon si è svolto il pre-sorteggio di Europa League che ha estratto il gruppo di 5 incroci dal quale uscirà l'avversaria della Roma al preliminare.

Questi i 5 accoppiamenti da tener d'occhio per i giallorossi:

PFC CSKA-Sofia (BUL) o OFK Titograd (MON)

FK Riteriai (LIT) o KÍ KlaksvÌk (FRO) o SP Tre Fiori (SMR)

Cork City FC (IRL) o FC Progrès Niederkorn (LUX) o Cardiff Metropolitan University FC (GAL)

DebreceniVSC (UNG) o FK Kukësi (ALB)

FK Ventspils (LET) o KF Teuta (ALB)

Alle 13 si terrà il sorteggio che stabilirà da quale incrocio esatto uscirà l'avversaria dei giallorossi. Nel caso di accoppiamenti tra due squadre, come quello Cska Sofia-Titograd, la Roma affronterebbe la vincente di questo spareggio. Nel caso delle tre squadre, come Riteriai, KlaksvÌk, Tre Fiori, le ultime due formazioni devono affrontare un turno supplementare per cui: la vincente di Klaksvik-Tre Fiori affronterebbe il Riteiriai e la vincente di quest'ultimo scontro affronterebbe poi, nel caso, la Roma.