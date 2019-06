MILAN BERLUSCONI CESSIONE CLUB / Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Silvio Berlusconi è tornato a parlare della cessione del Milan a Li Yonghong: "E' stata una necessità di non continuare con queste spese, troppo elevate... fummo costretti. La vendita al cinese fu determinata dal fatto che si fecero avanti con più decisione ma non si sono poi affidati alle persone giuste.

Pensavamo però che si affidasse a una dirigenza diversa e che potesse assumere professionisti veri... Ora il Milan è in mano ad un fondo di previdenza che si sta interessando perché vuole portare il Milan ad essere protagonista in Italia e in Europa in modo tale da poterlo cedere poi a qualcuno che si faccia avanti e che abbia quelle caratteristiche di affidabilità necessarie per diventare proprietario di una squadra come il Milan"