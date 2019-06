JUVENTUS POGBA / L'annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è il primo passo per accelerare sul mercato. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la priorità del mercato bianconero riguarda un possibile ritorno.

Sono continui i contatti sull'asse, la Juventus vuole riportare a Torino Paul, centrocampista del, che ha vestito bianconero dal 2012 al 2016 collezionando in totale 178 presenze. Per arrivare al francese, la Juventus è pronta anche ad un investimento molto oneroso, di circa 100 milioni di euro. Alternativa a Pogba è Milinkovic-Savic che avrebbe il vantaggio di un peso in bilancio inferiore, soprattutto per la parte relativa all'ingaggio.