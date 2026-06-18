Il Bologna è pronto a dare vita a un nuovo corso dopo l’addio di Vincenzo Italiano, passato al Besiktas, con i rossoblu che hanno deciso di puntare su Domenico Tedesco.
L’attuale allenatore del Bologna ha da subito preso contatti con Marco Di Vaio e Giovanni Sartori per fare il punto sulle possibili trattative da portare avanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato da Sportitalia, uno dei nomi che piace al nuovo tecnico rossoblu è quello di Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus in vista dell’estate.
Sul centrocampista c’è da tempo l’interesse da parte della Fiorentina, ma il Bologna è pronto a tentare il sorpasso prendendo da subito contatti con la dirigenza della Juventus per provare a chiudere l’affare relativo al classe 2003.