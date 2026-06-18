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Una freccia da 30 milioni per Juve e Roma: missione mondiale

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Nuovo potenziale duello di calciomercato tra bianconeri e giallorossi

Dopo essersi prese a spallate in campionato per conquistare un posto nella prossima Champions LeagueJuventus Roma saranno destinate a trovarsi l’una di fronte all’altra anche sul ring del calciomercato.

Spalletti e Gasperini si litigano la nuova freccia
Una freccia da 30 milioni per Juve e Roma: missione mondiale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nonostante debbano pensare in primis a piazzare cessioni importanti per rientrare nei paletti del financial fair play dell’UEFA, bianconeri e giallorossi non perdono di vista il mercato in entrata e in questi giorni stanno ricevendo numerose segnalazioni interessanti da parte di agenti e intermediari.

Sia Luciano Spalletti che Gian Piero Gasperini sono alla ricerca di rinforzi sulle fasce, anche perché la Vecchia Signora non è affatto insensibile alle potenziali offerte milionarie per Andrea Cambiaso.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, negli ultimi giorni sulle scrivanie di Trigoria e della Continassa è arrivato anche il dossier Diego Moreira. Attualmente ai mondiali con il Belgio, l’eclettico esterno è in grado di giocare sia come ala, sia come esterno a tutta fascia, su entrambi i lati del campo.

Come sempre quando si tratta di calciatori dello Strasburgo, c’è da tenere d’occhio anche la variabile Chelsea, che ha la prima parola sui giocatori del club francese. Pagato 8,5 milioni, il 21enne viene valutato 30-35 milioni di euro e piace anche al Borussia Dortmund.

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