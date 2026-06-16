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Il Bologna sogna i fratelli Koopmeiners: tentativo con la Juventus

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Sta iniziando a nascere il Bologna di Domenico Tedesco con il nuovo allenatore del Bologna in costante contatto con Sartori e Di Vaio per cercare di costruire la nuova formazione rossoblu.

Koopmeiners esulta dopo un gol
Koopmeiners nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Uno dei reparti che verrà ritoccato maggiormente è quello del centrocampo con il Bologna che, stando a quanto affermato da Orazio Accomando, sarebbe sulle tracce di Teun Koopmeiners della Juventus, dopo aver messo da tempo nel mirino il fratello Peer dall’AZ Alkmaar.

Pagato dalla Juventus circa 60 milioni di euro dall’Atalanta nell’estate del 2024, Koopmeiners potrebbe ritrovare a Bologna proprio Giovanni Sartori che lo volle ai tempi della squadra bergamasca. Un affare non semplice di sicuro, ma che i rossoblu vogliono provare a portare avanti sperando che, con l’eventuale arrivo del fratello in Emila, anche Teun potrebbe dire sì al trasferimento alla corte di Tedesco, riducendosi lo stipendio.

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