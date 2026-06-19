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Juventus, torna di moda il nome di Vicario per la porta

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Guglielmo Vicario potrebbe essere il prossimo portiere della Juventus con i bianconeri che sono alla ricerca di un estremo difensore che possa prendere il posto di Michele Di Gregorio.

Vicario dà indicazioni alla barriera
Vicario ha detto sì: vuole l’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’estremo difensore della Juventus non ha convinto a pieno nei suoi due anni in bianconero ed appare destinato a salutare in estate. Per sostituirlo i bianconeri stanno valutando diverse piste, tra cui quella che porta a Emiliano Martinez dell’Aston Villa con gli inglesi che, però, chiedono una somma troppo alta per il cartellino dell’argentino.

Un nome che piace è quello di Suzuki del Parma, ma nelle ultime ore, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si starebbe tornando a pensare a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, desideroso di tornare in Serie A.

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