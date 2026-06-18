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Juve, l’ultima idea si chiama Elmas: c’è l’ok di Spalletti

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Il centrocampista macedone non verrà riscattato dal Napoli e farà ritorno in Bundesliga, più precisamente al Lipsia. 

La Juventus continua a lavorare duramente per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Una delle priorità rimane il centrocampo, dove si cerca un profilo di qualità capace di disimpegnarsi al meglio in più posizioni. Un giocatore duttile alla Eljif Elmas, centrocampista macedone classe ’99.

Luciano Spalletti allo Stadio Olimpico
Luciano Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il calciatore originario di Skopje, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Napoli, si appresta a fare ritorno al Lipsia visto che quasi sicuramente non verrà riscattato dagli azzurri. Proprio per questo motivo – secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ – la Juve ci starebbe facendo un pensierino, in virtù della grande stima che esiste tra Elmas e Spalletti. Sarà davvero l’ormai ex calciatore del Napoli il tanto atteso rinforzo per la mediana della Juventus?

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