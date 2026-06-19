Juve, blitz improvviso di Carnevali a Napoli: chi può arrivare

Il nuovo direttore generale e amministratore delegato del club bianconero valuta una clamorosa operazione.
Come ripetiamo ormai da settimane, è il portiere la priorità assoluta della Juventus in vista della prossima stagione. Di Gregorio ha deluso le aspettative, mentre Perin a 33 anni non offre ampie garanzie: il prescelto si chiama Damián Emiliano Martínez Romero, detto Dibu, ma l’affare con l’Aston Villa si preannuncia particolarmente complesso anche perché dall’Inghilterra continuano a chiedere 15 milioni di euro per il cartellino del 33enne argentino.
In virtù di questo, a Torino si valutano le alternative. Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo amministratore delegato e dg Giovanni Carnevali avrebbe effettuato un primo sondaggio con il Napoli per Vanja Milinkovic-Savic.
L’affare tra bianconeri e azzurri non è affatto semplice vista la grande rivalità tra i due club, ma il presidente De Laurentiis potrebbe liberare alla fine il 29enne serbo in caso di offerta importante. Vedremo come andrà a finire.