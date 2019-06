INTER WANDA NARA ICARDI / "The best is yet to come", il meglio deve ancora venire: il post di Wanda Nara su Instagram destinato ad alimentare dietrologie su eventuali destinari di un messaggio che con il futuro di Mauro Icardi potrebbe entrarci oppure no. E' tempo di calciomercato ed allora tutto può diventare un indizio su quel che sarà, soprattutto in un caso come quello dell'ex capitano dell'Inter che si appresta a diventare un ex calciatore nerazzurro.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Questa la strada che vogliono percorrereche non vede l'argentino nel suo progetto. Una convinzione che si scontra con la volontà espressa dall'entourage del calciatore di non lasciare l'Inter, almeno per il momento. Un muro contro muro che non sembra destinato a risolversi presto anche se la società vorrebbe cedere Icardi prima del 30 giugno: la Juventus resta l'ipotesi più concreta , mentre ci sono diversi ostacoli sulla strada che porta alla Roma