JUVENTUS SARRI TARGA NAPOLI / Maurizio Sarri ha firmato un triennale con la Juventus e torna in Italia a distanza di un anno dall'addio Napoli dopo l'esperienza al Chelsea. Ufficialità che i tifosi partenopei non hanno evidentemente digerito, come dimostra anche la rimozione della targa a lui dedicata in Via Silio Italico a Bagnoli, luogo natale del 60enne tecnico.

A motivare la scelta il post di 'Laboratorio Politico Iskra' su Facebook: "Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l'amarezza di tante persone, come noi, che credevano e avevano riposto la propria fiducia in qualcuno per continuare a credere nel calcio. Una fiducia che viene regolarmente spezzata dalle leggi di mercato. Tre estati fa con, quest'anno con Sarri", si legge sul social network.