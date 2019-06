FIORENTINA INFORTUNIO MURIEL/ Brutte notizie per Luis Muriel e per la Fiorentina, anche in ottica di un eventuale riscatto. Durante la sfida di stanotte infatti fra la sua Colombia e l'Argentina, l'ex giocatore del Lecce dopo uno scontro di gioco è stato costretto a lasciare il campo.

Come riportato anche dal presidente della federazione della nazione sudamericana, per Muriel si tratterebbe di una rottura del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Per lui si prospetta uno stop di almeno un paio di mesi.

