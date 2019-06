Roma, offerta al Betis per Pau Lopez: la risposta degli spagnoli

CALCIOMERCATO ROMA PAU LOPEZ BETIS / La Roma, che in queste ore deve far fronte all'ormai imminente addio di Francesco Totti, lavora per cercare un nuovo portiere e il prescelto è Pau Lopez del Betis.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i giallorossi (che nei prossimi giorni tratteranno anche il possibile addio dicol) avrebbero offerto agli andalusi 20 milioni di euro. Proposta, però, rispedita subito al mittente dal club helipolitano, che reputa il suo portiere incedibile ed esige un'offerta molto più alta per valutare un cambio di strategia.