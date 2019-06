FIORENTINA BATISTUTA COMMISSO / La Fiorentina di Rocco Commisso prende forma giorno dopo giorno: dopo l'addio di Corvino, il ritorno di Pradè e la conferma di Montella, si parla di un possibile ingresso nell'organigramma di una bandiera viola come Gabriel Batistuta.

L'argentino, 269 partite e 168 gol con la società toscana, ha parlato a 'Sky' confermando di fatto i contatti e il possibile ritorno, ma fissando anche dei paletti affinché ciò possa avvenire: "Commisso ha portato molto entusiasmo, vuole fare davvero qualcosa per la Fiorentina. Incontro? Sì, ci siamo salutati e ci ho parlato ma tutto è finito lì. Ci rivedremo sicuramente, ma non so come andrà a finire. Dipende da cosa vogliono che io faccia: se mi chiamano, vorrei poter essere utile".