BOLOGNA LJAJIC / Firmato il rinnovo di Mihajlovic per il Bologna è il tempo delle trattative per garantire al tecnico una formazione in grado di ambire ad un campionato più che dignitoso. Uno dei reparti che dovrà essere rinforzato è l'attacco: da chiarire la questione Orsolini, con l'accordo con la Juventus trovato e quello con il calciatore ancora da trovare, ma non mancano anche altri nomi.

Come si legge sul 'Corriere dello Sport' tra questi ci sarebbe anche una vecchia conoscenza della Serie A e dello stesso: Adam, ex Torino, da poco riscattato dal. L'attaccante serbo sarebbe tra i possibili obiettivi dei rossoblu anche se non rappresenterebbe al momento una prima scelta: in cima alle preferenze ci sarebbero, infatti,, reduce dal prestito ale di proprietà del