Milan, summit tra Giampaolo e Maldini

CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO MALDINI / Manca soltanto l'ufficialità per l'arrivo di Giampaolo sulla panchina del Milan. Quest'oggi, il tecnico con tutta probabilità si libererà dalla Sampdoria e potrà diventare il nuovo allenatore dei rossoneri.

Di fatto, si muove già come tale, avendo incontrato ieri a Milano per alcune ore, come riportato dal 'Corriere dello Sport', Paolo. Con il dirigente milanista, sul tavolo le prime strategie in vista della prossima stagione. Le richieste di Giampaolo sono state precise, in merito agli uomini -è già in cassaforte, altri obiettivi- e in merito alla tipologia di giocatori, per costruire una squadra con buona cifra tecnica, per puntare a essere protagonisti, seppure di rincorsa.